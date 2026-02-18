El presidente de Siria concede una amnistía general para "promover la reconciliación nacional"

Archivo - Ahmed al Shara, presidente de Siria. - Europa Press/Contacto/Syrian Arab News Agency ''SA

MADRID 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente interino de Siria, Ahmed al Shara, ha concedido este miércoles una amnistía general para los delitos cometidos antes de la emisión de este decreto, aunque quedan exentas las condenas por delitos graves o violaciones contra el pueblo sirio, en un intento por "promover la reconciliación nacional".

El decreto también reduce las condenas de cadena perpetua a penas fijas de 20 años de prisión, mientras que se anulan las condenas de los presos que padecen enfermedades terminales o incurables, así como las de los reclusos mayores de 70 años, según recoge la agencia estatal de noticias Sana.

El Ministerio de Justicia ha explicado que la medida de gracia tiene como objetivo brindar una nueva oportunidad a las personas condenadas por delitos comunes o delitos que merecen rehabilitación, así como facilitar su reinserción social, al mismo tiempo que se facilita la descongestión de los centros penitenciarios del país.

Así, ha destacado que la omisión de delitos y abusos graves en la amnistía es una muestra del "compromiso del Gobierno con el Estado de derecho y la estabilidad social" y que el decreto sigue la línea de las nuevas autoridades "para fortalecer la estabilidad social y promover la reconciliación nacional".