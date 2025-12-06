El presidente de Somalilandia suspende una destacada ceremonia tradicional tras fuertes tensiones comunitarias

Conmemoración del Xeer Ciise - UNESCO / X

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del estado separatista somalí de Somalilandia, Abdirahman Mohamed Abdulahi, alias 'Irro', ha anunciado este sábado la suspensión de la ceremonia tradicional del Xeer Ciise en la ciudad de Borama tras varios días de enfrentamientos entre población y fuerzas de seguridad que se han saldado, según el gobierno somalilandés, con "varios muertos" que podrían incluso rebasar la decena, de acuerdo con medios locales.

Los incidentes tuvieron su germen en el permiso concedido por el presidente 'Irro' a la conmemoración en Borama de estas leyes consuetudinarias de las comunidades somalí-Issa en Etiopía, Yibuti y Somalia y Yibuti, reconocidas incluso por la UNESCO en su lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, aunque las autoridades somalilandesas sospechan también de la participación de elementos contrarios al Gobierno de Somalilandia y a sus ambiciones separatistas, y supuestamente alentados por las rivales autoridades federales del país.

En cualquier caso, la comunidad borama reaccionó enfurecida al anuncio y, durante la noche del pasado jueves, inició una fuerte protesta que terminó en violentos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de Somalilandia. Fuentes locales han denunciado al 'Somali Guardian' que las fuerzas de seguridad emplearon munición real para dispersar a la multitud, y que los enfrentamientos fueron creciendo todavía más en intensidad hasta el viernes por la tarde, cuando el presidente dio orden inmediata de retirada.

Al conflicto sobre el Xeer Ciise se suma el problema de que la región donde se encuentra Borama, Awdal, es desde hace décadas escenario de un movimiento separatista respecto de Somalilandia, el Movimiento por el Estado de Awdal, cuyas banderas ondeaban algunos de los manifestantes, según testigos del portal 'Hiraan On Line'.

Este sábado, el presidente de Somalilandia ha anunciado en un discurso recogido en su cuenta de la red social X la suspensión de la conmemoración de Xeer Ciise, "guiado por un profundo sentido de responsabilidad nacional y en atento reconocimiento del sentir público".

En su comparecencia, 'Irro' hizo un llamamiento a todos los ciudadanos "a mantener la paz y la moderación, reafirmando que la unidad, la dignidad y el bienestar de la nación siguen siendo su deber más importante e inquebrantable".

SOMALILANDIA DENUNCIA QUE EL GOBIERNO SOMALÍ ALIMENTA EL CONFLICTO

No obstante, el Gobierno de Somalilandia ha aprovechado para denunciar que las autoriades federales han alimentado los enfrentamientos al declarar su apoyo tácito, como vienen criticando desde hace años, al movimiento separatista de Awdal.

En su comunicado, las autoridades de Somalilandia lamentan "la continua injerencia y las acciones desestabilizadoras del Gobierno Federal de Somalia en relación con la situación en Borama" por "deliberadas, coordinadas y claramente destinadas a exacerbar las tensiones, alimentar la desinformación y profundizar las divisiones en las comunidades".

El Ministerio de Información de Somalilandia, por último, "lamenta profundamente la pérdida de vidas civiles durante los recientes disturbios" y ha anunciado el comienzo inmediato de "una investigación que esclarezca los hechos que rodearon estos trágicos sucesos".

Las autoridades federales, en respuesta, no han hecho mención alguna a su posible implicación y se han limitado a pedir a las autoridades separatistas de Somalilandia que "convoque a la población local, escuche y respete sus sentimientos, resuelva responsablemente sus preocupaciones y se abstenga de cualquier acción que pueda empeorar la situación" tras "un acto lamentable, que podría haberse evitado", según el Ministerio del Interior, Asuntos Federales y Reconciliación de Somalia.