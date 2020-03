Presuntos milicianos islamistas ocupan una localidad del norte de Mozambique

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

Presuntos milicianos islamistas han tomado al asalto durante la madrugada de este lunes la localidad de Mocimboa de Praia, en la región de Cabo Delgado, en el norte de Mozambique, y han izado incluso su bandera, según ha confirmado la Policía, que ha precisado que las fuerzas de seguridad están tratando de desalojarles.

En declaraciones a la prensa, el portavoz del Mando General de la Policía de Mozambique, Orlando Mudumane, ha indicado que el asalto comenzó hacia las 4.30 horas y los "malhechores" atacaron "el cuartel de las Fuerzas de Defensa y Seguridad e izaron su bandera en la ciudad", según informa el diario 'O Pais'.

Según el portavoz, los atacantes han erigido barricadas en las principales entradas de la ciudad y "en estos momentos se está registrando fuego cruzado con las fuerzas de seguridad, que intentan recuperar Mocimboa da Praia". Por el momento no hay datos de posibles víctimas.

De acuerdo con las fuentes consultadas por el diario, algunos de los asaltantes llegaron por vía marítima y ocuparon el barrio de Milamba, por el que circulan con sus banderas. Un residente ha contado que llevan "banderas negras escritas en árabe" y ha calificado de crítica la situación.

Esta no es la primera vez que se registran ataques en Mocimboa da Praia. Desde octubre de 2017 el norte de Mozambique y en particular la región de Cabo Delgado han venido registrado ataques de presuntos milicianos islamistas a los que popularmente se conoce como Al Shabaab, pero que no están vinculados con el grupo del mismo nombre vinculado a Al Qaeda y que opera en Somalia.

En los últimos meses, Estado Islámico en África Central (ISCA), la nueva filial creada hace unos meses por el grupo terrorista, ha reivindicado algunos ataques en el norte de Mozambique. Por el momento no está claro qué grupo está detrás del asalto de este lunes.