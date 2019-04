Primer ministro afgano dice que los talibán pueden participar en el proceso político si dejan la violencia

Publicado 10/04/2019 9:18:15 CET

El primer ministro de Afganistán, Abdulá Abdulá, ha asegurado este miércoles que los talibán podrán formar parte del proceso político en Afganistán si aceptan renunciar a la violencia y desvincularse de otros grupos terroristas, según ha informado la cadena de televisión Tolo.

"En el minuto que se sumen al proceso político, renuncien a la violencia, corten sus vínculos con grupos y organizaciones terroristas, podrán ser parte del proceso político", ha afirmado el jefe del Gobierno afgano. "Pueden ser representantes del pueblo si les votan y pueden representar al pueblo de Afganistán en cualquier nivel", ha señalado.

Abdulá ha dicho que su "preocupación" es que, siendo los talibán conscientes de que Afganistán organiza unas elecciones "reales", puede que no tengan oportunidad de salir elegidos "porque el pueblo de Afganistán no quiere una talibanización". "Quiere paz pero no quiere vivir de la manera que los talibán quieren que viva", ha recalcado.

El mensaje del primer ministro afgano llega en un momento en el que los talibán siguen lanzando ataques contra las fuerzas gubernamentales y capturando territorios en diferentes distritos del país, al tiempo que participan en unas conversaciones con representantes de Estados Unidos para tratar de impulsar un proceso de paz.