El primer ministro de Australia es evacuado de su residencia oficial tras un supuesto "incidente de seguridad"

MADRID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Australia, Anthony Albanese, ha sido evacuado este martes de su residencia oficial tras un "supuesto incidente de seguridad", según ha confirmado la Policía, que ha enviado refuerzos a la zona, sin que por ahora haya más detalles sobre lo sucedido.

"Se ha llevado a cabo una exhaustiva búsqueda en un establecimiento protegido y no se ha hallado nada sospechoso", ha dicho la Policía, en relación al registro en The Lodge, su residencia oficial en la capital, Canberra. "No hay una amenaza a la comunidad o a la seguridad pública", ha agregado.

Un portavoz de Albanese ha expresado la "confianza" de la oficina del primer ministro en que "la Policía haga su trabajo". "Les damos la gracias por su trabajo", ha afirmado, después de que el jefe de Gobierno fuera trasladado a lugar seguro durante varias horas, según ha recogido la cadena de televisión australiana ABC.