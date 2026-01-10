El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, operado de urgencia por un problema cardíaco

Archivo - El primer ministro de Libia, Abdulhamid Dbeibé
Archivo - El primer ministro de Libia, Abdulhamid Dbeibé - Europa Press/Contacto/Islam Alatrash - Archivo
Europa Press Internacional
Publicado: sábado, 10 enero 2026 12:34
Seguir en

MADRID 10 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro del Gobierno de Unidad de Libia, Abdulhamid Dbeibé, ha sido operado de urgencia para resolver un "súbito" problema cardíaco que ha hecho necesaria la introducción de un catéter, aunque se recupera favorablemente.

Según un comunicado de su oficina, Dbeibé, jefe del Gobierno de las autoridades reconocidas por la comunidad internacional, con sede en Trípoli, ha sido intervenido "con éxito" en la ciudad de Misrata.

Dbeibé se encuentra ahora mismo estabilizado y en proceso de recuperación, de acuerdo con el comunicado, recogido por el portal Libya Observer.

Contador

Últimas noticias sobre estos temas

Contenido patrocinado