El primer ministro de India condena el atentado perpetrado el domingo contra la comunidad sij en el este de Afganistán

El primer ministro de India, Narendra Modi, ha condenado este lunes el atentado perpetrado el domingo contra la comunidad sij en la localidad afgana de Jalalabad, capital de la provincia de Nangarhar (este), que dejó al menos 19 muertos.

"Condenamos firmemente los atentados terroristas de ayer en Afganistán. Son un ataque contra la fábrica multicultural de Afganistán", ha dicho en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter.

"Mis pensamientos están con las desconsoladas familias. Rezo para que los heridos se recuperen rápidamente. India está preparada para ayudar al Gobierno afgano en estos momentos tristes", ha agregado.

El ataque, cuya autoría fue reclamada por el grupo yihadista Estado Islámico, ha sido también condenado por el jefe ejecutivo (primer ministro) de Afganistán, Abdulá Abdulá.

Abdulá ha tildado el ataque de "acto inhumano" y ha pedido que los responsables "sean identificados y arrestados", tal y como ha informado la cadena de televisión local Tolo TV.

La explosión tuvo lugar cerca de la residencia del gobernador de la provincia, donde el presidente afgano, Ashraf Ghani, había mantenido varias reuniones en una gira que durará hasta el lunes. Los sijs iban de camino a una reunión con Ghani.

Ghani había viajado también para pronunciar un discurso en el que había confirmado su voluntad de alcanzar un acuerdo de paz con los talibán, con quien recientemente ha concluido un alto el fuego temporal para evaluar con más claridad las posibilidades de negociación.

Miembros de la comunidad sij afgana han afirmado este mismo lunes que están considerando abandonar el país y dirigirse a India a raíz del atentado, entre cuyas víctimas figuran el único candidato sij a las elecciones que se celebrarán en octubre, Avtar Singh Jalsa.

"Tengo claro que no quiero vivir más aquí", ha dicho Tejvir Singh, secretario de un panel nacional de hindúes y sijs y cuyo tío murió en el atentado, según ha informado la agencia británica de noticias Reuters.

"Nuestras prácticas religiosas no serán toleradas por los terroristas islamistas. Somos afganos. El Gobierno nos reconoce, pero los terroristas nos atacan por no ser musulmanes", ha agregado.

Por su parte, Baldev Singh ha apuntado que a la comunidad "le dejan dos opciones: ir a India o convertirse al Islam".

El embajador indio en Afganistán, Vinay Kumar, ha subrayado que los sijs "puedne vivir todos en India sin ninguna limitación". "La decisión tiene que ser tomada por ellos. Estamos aquí para ayudarles", ha argüido.

En este sentido, Sandip Singh, otro miembro de la comunidad, ha afirmado que no se plantea abandonar el país. "No somos cobardes. Afganistán es nuestro país y no nos vamos a ir a ninguna parte", ha remachado.

A pesar de que Afganistán es un país con una aplastante mayoría musulmana, cerca de 250.000 sijs e hindúes vivían en su territorio antes de la guerra civil de los años noventa. Hace una década, Estados Unidos cifró en 3.000 los sijs e hindúes residentes en suelo afgano.