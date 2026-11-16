El primer ministro de Letonia afirma que ha llegado a un acuerdo con la derechista NA para un nuevo Gobierno

Archivo - El primer ministro letón, Andris Kulbergs. - Edijs Palens / Zuma Press / Europa Press - Archivo

MADRID 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las formaciones letonas Lista Unida (AS, conservadora) y Alianza Nacional (NA, derecha) han alcanzado un acuerdo para formar el nuevo Gobierno de coalición del país báltico y repartirse las áreas de responsabilidad, según ha informado la oficina del primer ministro, Andris Kulbergs (AS).

La alianza sumará una ajustada mayoría de 51 escaños en el Saeima (el Parlamento letón) y dejará fuera del Ejecutivo a Nueva Unidad (JV, centroderecha) y a Progresistas (centroizquierda). Kulbergs ha justificado la elección de Alianza Nacional por su "larga trayectoria de cooperación y posturas alineadas" para acometer cambios "difíciles pero necesarios" en el país.

El primer ministro --y candidato a primer ministro del nuevo gobierno-- ha fijado como prioridades la seguridad nacional, el saneamiento de las finanzas públicas y el crecimiento económico, advirtiendo de que la "crítica" situación presupuestaria heredada podría comprometer la financiación de la defensa nacional en 2030 si no se actúa de inmediato.

Asimismo, ha confirmado que Alianza Nacional asumirá los ministerios de Interior, Bienestar y Cultura. El resto del gabinete se dará a conocer en los próximos días primando criterios de "profesionalidad" por encima de los partidistas.