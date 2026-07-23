Primer ministro libanés asegura que el Estado estará presente para permitir la vuelta de los desplazados al sur

Archivo - El primer ministro libanés, Nawaf Salam. - Markus Lenhardt/dpa - Archivo

MADRID 23 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro libanés, Nawaf Salam, ha asegurado este jueves que el Estado estará presente para permitir la vuelta de los desplazados de las localidades del sur del país, ocupado por Israel en el marco de la ofensiva lanzada contra el partido milicia chií Hezbolá.

"El Estado no solo recuperará la tierra, sino que regresará con ellos: comenzando con el despliegue del Ejército y las fuerzas de seguridad", ha afirmado el dirigente libanés en declaraciones tras reunirse con responsables políticos y de emergencias en el sur de Líbano.

Según ha dicho, luego deberá completarse la apertura de carreteras, la retirada de escombros y el restablecimiento de los servicios básicos. "Finalmente asegurando lo necesario para un regreso digno y viviendas temporales y transitorias, incluidas casas prefabricadas", ha agregado.

Salam, que visitó la localidad de Zautar al Garbiyé en una visita a una "zona piloto" en la que el Ejército libanés ha iniciado su despliegue tras el retirada de las fuerzas israelíes, ha indicado que este desplazamiento buscó dar un mensaje para reconfortar a la población desplazada ante esta nueva etapa.

"El pueblo del Sur no estará solo en esta etapa, ya que los ministerios, instituciones y consejos estatales están movilizados para llevar a cabo esta tarea, y el Estado estará presente con todas sus capacidades para iniciar el camino del retorno y la pronta recuperación", ha afirmado.

El Ejército libanés ha confirmado su despliegue en esta "zona piloto" en Zautar el Garbiyé, de la que se ha retirado el Ejército de Israel, un proceso supervisado por el Grupo de Coordinación Militar de Líbano (MCG4L), que cuenta con el apoyo y la participación de Estados Unidos, para garantizar la aplicación general del acuerdo marco entre Israel y Líbano.