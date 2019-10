El primer ministro macedonio pide a líderes de la UE "una decisión positiva" para abrir negociaciones de adhesión

Publicado 16/10/2019 20:20:59 CET

BRUSELAS, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro macedonio, Zoran Zaev, ha pedido este miércoles a los jefes de Estado y de Gobierno de la UE que no "apaguen las estrellas" para su país y tomen "una decisión positiva" para dar 'luz verde' al inicio de las negociaciones de adhesión durante su cumbre de este jueves y viernes.

"Respetables líderes europeos, no apaguen las estrellas brillantes que queremos alcanzar. No se conviertan en nuestro obstáculo. Les insto a ser nuestros héroes. El camino europeo es el único para nosotros. No hay alternativa", ha pedido el líder macedonio en rueda de prensa con el comisario de Ampliación, Johannes Hahn.

Francia fue el único país que rechazó este jueves iniciar ya negociaciones de adhesión tanto con Macedonia del Norte y Albania en una reunión de ministros preparatoria de la cumbre. Todos los países salvo Francia podían aceptar dar el paso ya con Skopje, entre otros en reconocimiento por el acuerdo histórico que selló con Grecia para resolver su disputa por el nombre, pero se necesita el visto bueno unánime. España, Dinamarca y Países Bajos rechazaban por su parte dar ya el paso con Albania.

Después de que Francia haya frenado una decisión positiva sobre Macedonia del Norte alegando la necesidad de acometer antes "una revisión en profundidad" del proceso de adhesión para garantizar que los candidatos promueven y adoptan reformas "reales", el primer ministro macedonio ha insistido en que "ambos" pueden darse "en paralelo".

"Estamos convencidos de que más que nunca debemos abrir las negociaciones. Estamos listos, tanto política como institucionalmente", ha dicho, poniendo en valor las reformas que ha acometido el país, su acuerdo con Grecia y el Tratado de Amistad con Bulgaria y alertando de que ante una "ausencia" de la UE en la región otros países "suplirán el vacío", evitando mencionar a Rusia.

"Esperamos la noticia bien merecida de iniciar las negociaciones", ha remachado, insistiendo en que tras este paso quedará "mucho trabajo" por delante pero permitiría al país "alcanzar los estándares de la UE y mejorar la vida" de los macedonios.

Zaev ha avisado de que "cada nuevo retraso se leerá como una decisión negativa y tendrá efectos muy negativos", incluido entre miembros del Parlamento macedonio que aceptó el acuerdo con Grecia, una condición para iniciar las negociaciones de adhesión, y no ha descartado la "posibilidad" de dimitir y convocar elecciones anticipadas.

El comisario de Ampliación ha defendido que tanto Macedonia del Norte como Albania "han cumplido" las condiciones acordadas "unánimemente" por los Veintiocho y se ha dicho "optimista" de que los líderes europeos den "luz verde" en la cumbre. "Si nuestros socios cumplen. Nosotros, como europeos, tenemos que cumplir", ha afirmado.

Así, ha insistido en que se trata de "una expectación justificada", que además apoya "la mayoría de estados miembro" y ha dejado claro que la revisión que pide Francia se puede hacer "a la vez" que seguir avanzando en el proceso de ampliación. "Porque ambos durarán un par de años y no podemos hacer uno solo después de lo otro", ha defendido.

Hahn ha avisado de que lo que está en juego es "la credibilidad de la UE". "Si todos los esfuerzos de Macedonia de Norte (...) no son premiados. No hay incentivos para Serbia y Kosovo para entrar en un diálogo sustancial sobre la coexistencia futura de los dos países, porque la única razón para hacerlo es la perspectiva europea", ha concluido.