El primer ministro de Polonia condena las agresiones a la hinchada del Rayo Vallecano

Archivo - El jugador del Rayo Vallecano, Sergio Camello - Dennis Agyeman / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Polonia, Donald Tusk, ha condenado este viernes la actuación de ultras polacos que atacaron a los aficionados del Rayo Vallecano que se desplazaron para ver la victoria de su equipo contra el Jagiellonia (1-2).

La noche del miércoles al jueves, un grupo de ultras asaltaron en una emboscada el autobús que trasladaba a los aficionados en la autopista S8 entre Varsovia y Bialystok, en un incidente que se saldó con una decena de heridos, entre ellos tres hospitalizados, y siete detenidos.

Tusk ha condenado sin paliativos las agresiones. "Los matones de los estadios vuelven a actuar", ha lamentado en su cuenta de la red social X.

"Atacaron a aficionados españoles con martillos y objetos afilados. Siguen siendo tan descarados como siempre. La Policía ya ha detenido a algunos de los autores", ha condenado el primer ministro.