El primer ministro de Reino Unido aboga por sustituir el acuerdo nuclear con Irán con el "acuerdo Trump"

El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, ha abogado este martes por sustituir el acuerdo nuclear alcanzado con Irán en 2015 por "el acuerdo Trump", después de que Washington se retirara del mismo en 2018 y reimpusiera sus sanciones contra Teherán.

"Si vamos a deshacernos de él, debe haber un sustituto", ha sostenido, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión británica BBC, en la que ha recalcado que el objetivo debe ser "evitar que los iraníes se hagan con armas nucleares".

"Eso es lo que hace el acuerdo nuclear. Si vamos a acabar con él, necesitamos un sustituto", ha manifestado. "Reemplacémoslo con el acuerdo Trump. Eso es lo que necesitamos ver. Eso sería un gran camino hacia adelante", ha agregado.

Johnson, que no ha dado detalles sobre lo que implicaría este acuerdo, ha destacado que "desde el punto de vista estadounidense, el acuerdo (de 2015) tiene defectos (...) además de que fue negociado por el (ex) presidente (Barack) Obama".

En este sentido, el 'premier' británico ha resaltado que "el presidente Trump es muy bueno logrando acuerdos, según su propia versión y las de muchos otros". "Trabajemos juntos para reemplazar el acuerdo y pongamos en su lugar el acuerdo Trump", ha remachado.

BORRELL RESPONDE: "NO CREO QUE SEA FÁCIL CERRAR UN ACUERDO SIMILAR"

Por su parte, el Alto Representante para Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Josep Borrell, ha respondido en un debate en el Parlamento europeo a la sugerencia del primer ministro británico, asegurando que no ve factible cerrar un acuerdo similar al de 2015, del que ha defendido su complejidad y extensión.

"No veo como podemos hacer un acuerdo alternativo. No lo veo. Todo el mundo habla del acuerdo, ¿alguien lo ha visto? Es un documento muy extenso, lleno de cuestiones técnicas y no creo que sea fácil cerrar un acuerdo similar en un contexto mas complicado", ha alegado Borrell en su férrea defensa del pacto, conocido como Plan de Acción Integral Conjunto.

Así, ha defendido que la UE tiene que hacer "todo lo que se pueda" para mantener vivo el acuerdo e influir a Irán para que se comprometa con el acuerdo. Así, ha puesto en valor que durante 14 meses Teherán ha cumplido el acuerdo "sin contrapartidas" y que pese al anuncio de Irán de levantar las restricciones al enriquecimiento de uranio no significa exactamente salirse del acuerdo.

"Una cosa es no sentirse obligado y otra cosa es saltarse al otro lado del acuerdo", ha explicado, recordando que Estados Unidos se salió del acuerdo tras la llegada de Trump a la Casa Blanca.

Este mismo martes, Borrell ha descartado imponer sanciones a Irán, tras la activación por parte de Alemania, Francia y Reino Unido del mecanismo de resolución de disputas por los incumplimientos de Teherán, y ha destacado que precisamente esta iniciativa tiene a fin salvar el acuerdo.

El Gobierno de Irán ha advertido durante la jornada de que dará una respuesta "apropiada y seria" a cualquier medida "destructiva" contra el acuerdo nuclear, en respuesta a la citada activación del mecanismo de resolución de disputas.