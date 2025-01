El primer ministro sueco advierte de que el país "no está en guerra, pero tampoco está en paz"

MADRID 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro sueco, Ulf Kristersson, ha advertido este domingo de que su país "no está en guerra, pero tampoco está en paz" en referencia al reciente anuncio del envío de efectivos militares al mar Báltico para incrementar la vigilancia por el riesgo de sabotaje de los cables submarinos relacionados con el conflicto en Ucrania.

"No estamos en guerra, pero tampoco estamos en paz. Ya no estamos solos. Junto a nuestros vecinos y aliados vamos a hacer del mar Báltico un lugar seguro, un mar de paz y libertad", ha apuntado Kristersson desde Sälen, donde se ha inaugurado este domingo la conferencia Försvars, Gente y Defensa, de tres días de duración.

"Para la auténtica paz es necesaria la libertad y que no haya conflictos graves. No como los ataques híbridos contra nosotros y nuestros vecinos, no con misiles ni soldados, sino con ordenadores, dinero, desinformación y amenazas", ha añadido.

Suecia ha anunciado el envío de tres buques de guerra y un avión de vigilancia que se sumarán a una iniciativa de la OTAN para vigilar estos cables ante la "flota fantasma" mercante rusa y los recientes ataques.

Kristersson ha puesto en valor la decisión de Finlandia de retener y abordar el buque 'Eagle S', que habría dañado el cable que une Finlandia y Estonia.

"Ha sido una decisión importante. Nosotros hubiéramos hecho lo mismo en la misma situación. Ahora la OTAN está lista para ayudar. El buque de rescate submarino 'HMS Belos' estaba en el lugar y recuperó un ancla pesada", ha indicado. "Un barco no puede arrastrar un ancla accidentalmente sin percatarse por más de 100 kilómetros sin darse cuenta de que puede causar daños", ha añadido.

Kristersson tiene previsto reunirse con los jefes de Estado y de Gobierno de los países del Báltico en Helsinki. "Ninguno de nosotros estamos lanzando acusaciones frívolas, sino que hablamos todos muy en serio", ha advertido.

El mandatario ha subrayado que "no acusamos a nadie de sabotaje sin razones de peso", "pero tampoco somos ingenuos", ha destacado. El Consejo Nacional de Seguridad sueco "sigue trabajando" ante los sucesos extraordinarios ocurridos "una y otra vez en el Báltico".