La primera dama de Sierra Leona se enfrenta a numerosas críticas por sus controvertidos comentarios sobre la ablación

Publicado 07/06/2019 7:19:34 CET

VANCOUVER, 7 Jun. (Reuters/EP) -

La primera dama de Sierra Leona, Fatima Bio, que se ha enfrentado a numerosas críticas este año después de asegurar que no consideraba que la mutilación genital femenina fuera dañina, ha informado de que se reunirá con activistas tras ser abordada mientras hablaba en una conferencia sobre los derechos de la mujer.

Sarima Kamara, una activista británica antiablación, se ha dirigido a la primera dama de Sierra Leona con dos modelos de vagina, uno de ellos con la mutliación genital femenina practicada.

"Quiero presentarme como una prueba sobre lo que la mutilación genital femenina puede hacer a una mujer", ha afirmado sujetando los dos modelos. "Así es como mi vagina debería ser y así es como es ahora", ha indicado.

Kamara, quien nació en Sierra Leona, ha señalado que ha sufrido una vida de dolor y complicaciones desde que le practicaron la ablación cuando tenía 11 años.

Alrededor del 90 por ciento de las mujeres y niñas en Sierra Leona han sufrido la mutilación genital femenina.

El ritual, que supone la eliminación parcial o total de los genitales, puede causar una gran cantidad de problemas para la salud. En diciembre, una niña de 10 años en Sierra Leona murió desangrada tras ser cortada, lo que generó nuevos llamamientos para su prohibición.

Bio provocó este año el enfado de los activistas cuando dijo en una entrevista televisaba que, como una mujer que había sufrido la ablación, no se pronunciaría en contra de la mutilación genital femenina y señaló que necesitaba ver pruebas del daño que causa.

Además atrajo las críticas sobre un programa que dirige llamado 'Hands Off Our Girls', cuyo objetivo es terminar con abusos como la violación y el matrimonio infantil, pero no se centra en la mutilación genital femenina.

Sin embargo, Bio parece haber suavizado su postura este miércoles en la conferencia Women Deliver celebrada en Vancouver, en la que hablaba sobre la educación de las niñas.

La primera dama ha subrayado que aunque no había sufrido ningún problema por la ablación, estaba dispuesta a aprender más sobre la práctica y ha recalcado que en su país existe una ley contra la práctica de la mutilación genital femenina en niñas menores de 18 años.

Por su parte, Kamara ha indicado este jueves a Reuters que la primera dama la invitó después a reunirse con ella cuando vaya a Sierra Leona, donde dirige talleres para acabar con la mutilación genital femenina.

"Ella dijo: 'Llámame, quiero que me enseñes'", ha aseverado Kamara, fundadora de una iniciativa llamada 'Keep the Drums, Lose the Knife'.

Varias de las primeras damas de África han desempeñado un papel importante en los esfuerzos internacionales para poner fin a la práctica. La primera dama de Burkina Faso, Sika Kabore, quien habla de forma regular sobre la mutilación genital femenina, dijo este martes a los activistas que hablaría con su homóloga de Sierra Leona.