La primera ministra de Islandia confirma que la adhesión a la UE "no avanzará" bajo su gobierno

Archivo - Kristrun Frostadottir, primera ministra de Islandia - Europa Press/Contacto/Marina Takimoto - Archivo

MADRID, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La primera ministra de Islandia, Kristrún Frostadóttir, ha confirmado este domingo que la adhesión a la Unión Europea es un tema que ha quedado definitivamente aparcado para ella tras el rechazo declarado por sus conciudadanos en el referéndum de este sábado.

"Está bastante claro que este asunto no avanzará bajo este gobierno, ha manifestado en su primera rueda de prensa tras el resultado de una votación, quien ha considerado que su decisión final es fruto del "curso natural de los acontecimientos".

En medio de una altísima participación del 82,5%, la más destacada desde las elecciones parlamentarias de 2009, el 'No' se ha impuesto con un 52,8% (118.040 votos), más cinco puntos porcentuales por delante de los partidarios de la reanudación de las conversaciones con Bruselas (un 47,2%, 105.399 votos), según los resultados definitivos del referéndum.

Islandia comenzó las conversaciones en 2010 solo para dejarlas aparcadas tres años después precisamente, entre otros factores, por la fricción sobre las implicaciones en la política común de pesca. La victoria del 'No' supone que el electorado no ha confiado en las promesas de la primera ministra y, sobre todo, el liberal ministro de Economía Dadi Már Kristófersson, impulsor del referéndum, para blindar su sector pesquero, que representa un 40% de la economía del país.

El siguiente paso será decidir si el Gobierno islandés envía a Bruselas una solicitud formal para ratificar el final de la negociaciones. "Discutiremos con la comisión parlamentaria de Asuntos Exteriores sobre la mejor manera de cerrar este capítulo. No tenemos intención de tomar ninguna decisión definitiva al respecto", ha indicado.

De momento, la primera ministra afirma haber intercambiado mensajes con Antonio Costa, presidente del Consejo Europeo, y ha puesto en valor que Bruselas, independientemente del resultado del plebiscito, es consciente de su deseo de "mantener una relación sólida".

Sea como fuere, "estamos contentos con un referéndum maravilloso", ha aplaudido la primera ministra sobre un plebisicito que, independientemente del resultado, ha contado con una participación extraordinaria y "ha elevado el nivel del debate".