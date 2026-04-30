El principal partido opositor de Chad denuncia la muerte de uno de sus militantes en un ataque cerca de su sede

Archivo - El primer ministro de Chad, Succes Masra - GOBIERNO DE CHAD - Archivo

MADRID, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El principal partido opositor de Chad, Los Transformadores, ha denunciado este jueves la muerte de uno de sus militantes en un ataque armado cerca de su sede en la capital, Yamena, y ha reclamado a las autoridades una investigación para esclarecer el incidente, que se ha saldado además con otros tres heridos de bala.

La formación ha señalado en un comunicado publicado en redes sociales que el ataque fue ejecutado "tras la celebración del octavo aniversario (de la fundación del partido) en su sede", antes de afirmar que "hombres vestido de civil abrieron fuego desde un vehículo con las lunas tintadas" contra un grupo de personas que estaban en la cafetería del edificio.

Así, ha identificado al fallecido como Armand Djedouboum, quien recibió varios disparos en el abdomen, antes de reclamar "la apertura inmediata de una investigación judicial para esclarecer responsabilidades". "Condenamos con la máxima firmeza esta barbarie", ha manifestado.

Los Transformadores ha denunciado además la detención de uno de sus miembros y ha cargado contra las "amenazas de arresto contra dirigentes del partido". "Nos negamos a permitir que el miedo, la violencia o la división dicten el futuro de Tchad", ha dicho, al tiempo que ha reseñado que "Chad necesita apaciguamiento, verdad y valentía colectiva".

El partido está encabezado por Succès Masra, quien lleva cerca de un año encarcelado después de ser condenado en agosto de 2025 a 20 años de cárcel por "difusión de mensajes de odio y xenofobia" y "complicidad en muertes" en relación con unos enfrentamientos intercomunitarios que dejaron más de 40 fallecidos en Mandakao.

La detención de Masra tuvo lugar después de que el ex primer ministro reclamara al presidente, Mahamat Idriss Déby, que "cambie de rumbo para que el cambio deseado por el pueblo sea una realidad", tras denunciar los "cambios cosméticos" llevados a cabo por el mandatario desde su llegada al poder.

Masra había sido previamente opositor de Idriss Déby, presidente entre 1990 y 2021, cuando murió en un ataque rebelde, momento en el que fue sucedido por su hijo y actual mandatario. Tras la formación de una junta a raíz de la muerte de Déby, el político mantuvo su oposición a las autoridades, convocando unas protestas en octubre de 2022 que se saldaron con decenas de muertos y su huida del país.

El opositor regresó posteriormente a Chad a raíz de un acuerdo con las autoridades, tras lo que asumió el cargo de primer ministro. Masra se presentó a las presidenciales de mayo de 2024, en las que quedó en segundo lugar, por detrás de Déby, lo que le llevó a dimitir, momento desde el que ha mantenido una postura crítica con las autoridades.