Un proyectil no identificado impacta contra un petrolero en Ormuz

Ataque a un buque en el estrecho de Ormuz el 29 de agosto de 2026 - UKMTO

MADRID 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La agencia marítima británica UKMTO, dependiente de la Armada y especializada en el seguimiento de incidentes en el estrecho de Ormuz, ha informado de que un proyectil ha impactado en un buque petrolero en aguas del estratégico paso sin dejar víctimas.

El incidente se ha producido este sábado por la tarde a unas 12 millas náuticas --22 kilómetros-- al norte de Jasab, Omán, cuando el buque "ha recibido el impacto de un proyectil identificado cuando entraba en el estrecho de Ormuz", según la UKMTO.

La agencia británica asegura que "no se ha informado de víctimas ni daño medioambiental hasta el momento", pero recomienda "transitar con cautela e informar de cualquier actividad sospechosa" a la propia UKMTO. Las autoridades están investigando el incidente.

El estrecho de Ormuz se ha convertido en un punto estratégico después de que Irán cerrara el paso al petróleo del golfo Pérsico en represalia a los ataques de Israel y Estados Unidos.