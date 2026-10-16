Putin anuncia que Rusia se ha hecho con el control de la estratégica localidad ucraniana de Dobropilia

Archivo - Imagen de archivo de un bombardeo ruso sobre Dobropillia (Donetsk, Ucrania) en 2022 - Andriy Andriyenko / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha anunciado este viernes que sus fuerzas se han hecho con el control de la estratégica localidad ucraniana de Dobropilia , en el este del país, en un avance que el mandatario ha descrito como un "hito que abre las puertas" del resto de la disputada región de Donetsk.

El jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Gerasimov, ha sido el primero en informar al mandatario de la toma de "uno de los principales bastiones" de las fuerzas ucranianas en el frente de Dnipropetrovsk. La localidad se encuentra a menos de 10 kilómetros de la frontera que separa esta región de Donetsk.

"Ahora mismo se están llevando a cabo operaciones de búsqueda para identificar y neutralizar a los militares ucranianos que se esconden en los sótanos de los edificios", ha añadido Gerasimov en declaraciones recogidas por la agencia rusa Interfax.

El Ejército ucraniano todavía no se ha pronunciado sobre este anuncio.