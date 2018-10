Putin invita a Abe a firmar un acuerdo de paz sin condiciones antes de final de año

REUTERS / POOL NEW

Actualizado 12/09/2018 12:49:45 CET

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente ruso, Vladimir Putin, ha propuesto este miércoles al primer ministro japonés, Shinzo Abe, la firma de un acuerdo de paz entre sus respectivos países antes de que acabe 2018 y sin condiciones previas, lo que pondría fin a su disputa por unas islas en el Pacífico que quedó sin resolver tras la Segunda Guerra Mundial.

"Hace 70 años que estamos dialogando; Shinzo propuso: 'Cambiemos los enfoques'. Hagámoslo, tuve la siguiente idea: firmemos el acuerdo de paz, no ahora, pero sí antes de fin de año, sin condiciones previas de ningún tipo", ha planteado Putin durante el Foro Económico Oriental que se celebra en la ciudad rusa de Vladivostok.

Según el presidente ruso, sobre la base del acuerdo de paz, "continuaremos solucionando todas las disputas". "Me parece que esto facilitaría la solución de todos los problemas que no hemos podido resolver al cabo de 70 años", ha valorado. "No estoy bromeando", ha insistido en un momento posterior de su intervención Putin, según Reuters.

Putin ha alegado que ambos países buscan firmar este acuerdo ya que es necesario crear condiciones que garanticen un desarrollo positivo. "Considero que esto es de una importancia extraordinaria tanto para nuestras relaciones bilaterales como desde el punto de vista de la creación de condiciones que beneficien la situación a nivel mundial", ha aseverado, según informa la agencia rusa Sputnik.

En este sentido, ha dicho que también ha hablado de ello con el presidente chino, Xi Jinping. "Debemos crear condiciones favorables en la región, y yo estoy totalmente de acuerdo con ello", ha afirmado, insistiendo en que "Japón es nuestro socio natural y queremos desarrollar relaciones íntegras con él".

REACCIÓN DE JAPÓN

Sin embargo, un portavoz del Gobierno japonés ha señalado desde Tokio que Japón quiere que Rusia devuelva las islas --conocidas como Kuriles en Rusia y Territorios del Norte en Japón-- que fueron capturadas en los días finales de la Segunda Guerra Mundial antes de firmar un acuerdo de paz.

"No quiero comentar lo que el presidente Putin ha dicho", ha señalado el portavoz del Gobierno nipón, Yoshihide Suga. "Sin embargo, nuestra postura de que la cuestión de los Territorios del Norte tiene que resolverse antes de cualquier tratado de paz permanece inalterable", ha añadido, según Reuters.