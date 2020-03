Putin rechaza ser el "zar" de Rusia tras dos décadas en el poder y subraya que "trabaja todos los días"

MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha rechazado este jueves ser el "zar" del país tras dos décadas en el poder y ha subrayado que "no podría serlo porque trabaja todos los días".

"Un zar es alguien que simplemente se sienta ahí, mira desde arriba y dice: harán lo que les ordene", ha expresado el mandatario en una entrevista concedida a la agencia de noticias TASS.

Putin, de 67 años, es el mandatario que más tiempo lleva en el poder desde Iósif Stalin. Así, ha explicado que cuando dejó la Presidencia en 2008 no sabía que volvería al cargo cuatro años después.

"Nunca se me pasó por la cabeza. Nunca pensé que llegaría aquí. No se me ocurrió", ha asegurado.

Sobre la posibilidad de dejar la vida política en algún momento, Putin ha aclarado que se siente "responsable por lo que está pasando y por lo que pasará en el futuro".

El presidente ruso firmó el fin de semana un paquete de enmiendas a la Constitución, que establecen los nuevos requisitos que deberán cumplir el presidente del país, los miembros del Gobierno y del Parlamento y los altos cargos relacionados con la soberanía y la seguridad nacional.

En el caso del presidente del país, fijan el límite máximo de dos periodos de seis años, salvo para el actual inquilino del Kremlin, de modo que Putin podrá continuar en el cargo más allá de 2024.

Putin estaba completando su segundo y 'a priori' último mandato consecutivo, que termina en 2024, tras haber ejercido previamente el cargo de primer ministro entre 2008 y 2012, cuando pasó el testigo a Dimitri Medvedev.

Además, las reformas constitucionales modifican las funciones del Ejecutivo y del Legislativo y prohíben expresamente la secesión de los territorios que integran Rusia, entre otras cuestiones.