Qatar dice que hay expectativas de lograr "pronto" avances para la liberación de los secuestrados por Hamás

Archivo - El primer ministro y ministro de Exteriores de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Zani - Europa Press/Contacto/Mohammad Abu Ghosh - Archivo

Denuncia un "castigo colectivo" por parte de Israel contra los palestinos en Gaza y alerta de que la región puede ser arrastrada al "caos"



MADRID, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Qatar, Mohamed bin Abdulrahman al Zani, ha afirmado este miércoles que espera avances "pronto" en las conversaciones sobre la liberación de los rehenes capturados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) durante su ataque del 7 de octubre contra Israel y ha tildado de "castigo colectivo" los bombardeos israelíes contra la Franja de Gaza.

"Las negociaciones sobre los rehenes están en marcha. Ha habido algunos progresos durante los últimos días", ha dicho. "Si lo comparamos con el punto de partida, hay progresos. Tenemos esperanza y, si podemos avanzar más, pronto habrá importantes avances", ha sostenido.

Asimismo, Al Zani, quien es además ministro de Exteriores de Qatar, ha dicho que las políticas de Israel contra la Franja suponen "una flagrante violación del Derecho Internacional" y ha recordado que "se niegan sus necesidades básicas a más de 2,3 millones de palestinos".

Al Zani ha subrayado durante una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores de Turquía, Hakan Fidan, que las partes deben parar para evitar "arrastrar a toda la región en el caos", lo que provocaría "una crisis insoportable", según ha recogido la cadena de televisión qatarí Al Yazira.

"No podemos condenar la pérdida de vidas en una parte y combatir contra la otra", ha señalado, al tiempo que ha apostado por mantener abiertos los canales de comunicación para intentar rebajar las tensiones y poner fin a los enfrentamientos.

En este sentido, el primer ministro qatarí ha denunciado que los ataques de Israel han causado ya la muerte de más niños palestinos que los 20 meses de invasión rusa en Ucrania.

Al Zani ha lamentado que "no se haya visto una reacción similar" por parte de la comunidad internacional y ha denunciado que ésta "actúe como si las vidas de los niños palestinos no contaran o como si no tuvieran cara o nombre".

Por su parte, Fidan ha pedido a la comunidad internacional actuar ante esta situación y ha denunciado que "Israel está atacando a civiles incluso en hospitales y lugares de culto". "Cualquier ser humano con conciencia debe actuar para poner fin a esta brutalidad", ha argumentado.

"Debemos actuar juntos y con unidad. Lo que las fuerzas de ocupación israelíes están llevando a cabo es un castigo colectivo contra todos los residentes de Gaza, que no pueden ser arrancados de su patria", ha aseverado Fidan, quien ha recalcado que la situación "es un punto de inflexión en la Historia".

En este sentido, ha explicado que "o se logra una paz duradera o estallará una guerra mundial". "Pedimos a todas las partes, actores regionales e internacionales, que escuchen la voz de la razón. Los que incitan a Israel a continuar con sus crímenes también son responsables", ha dicho.

"Si no actuamos rápido, llegarán días más oscuros. Israel debe darse cuenta de que no puede tener paz y seguridad con violencia. La victoria de hoy puede llevar a una derrota en el futuro", ha señalado, antes de subrayar que "la única solución" pasa por "tener un Estado palestino independiente en las fronteras de 1967 y con Jerusalén Este como capital".

Fidan ha reiterado que "si no se actúa, la violencia aumentará y la reacción y respuesta será más dura, por lo que todos deben hacer todo lo posible por alejarse de la violencia y la confrontación armada", ya que "el peor escenario sería una enorme catástrofe".

"Lamentamos ver a Europa y Occidente respaldando las operaciones militares (de Israel) sin ninguna condena a las violaciones israelíes. Cada vida es preciosa. Pedimos un fin inmediato de las operaciones militares y la rápida apertura de un corredor humanitario", ha dicho.

"Cortar la electricidad, el agua y negar la entrega de ayuda humanitaria a Gaza ahondará la crisis y es una violación del Derecho Internacional", ha manifestado el ministro de Exteriores turco, tal y como ha recogido Al Yazira.

Las autoridades de la Franja, controlada por Hamás, han confirmado hasta ahora la muerte de cerca de 5.800 palestinos a causa de los bombardeos israelíes contra Gaza tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por Hamás, que dejaron cerca de 1.400 muertos. Además, la Autoridad Palestina ha denunciado más de un centenar de muertos en Cisjordania.