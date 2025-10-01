Quince ONG denuncian la "brutalidad" de la Guardia Costera libia y reclaman el fin de la ayuda europea

Archivo - Agujeros de bala en las ventanas del barco de rescate 'Ocean Viking' - MSF/MAX CAVALLARI - Archivo

MADRID 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

Quince ONG han unido sus voces para denunciar "la escalada y la brutalidad" de las "agresiones" perpetradas en aguas del Mediterráneo por los guardacostas de Libia y reclamar el fin de la cooperación europea con las autoridades de este país, al que consideran responsable de todo tipo de violaciones de los Derechos Humanos, en particular sobre migrantes y refugiados.

Las organizaciones, entre las que figuran Médicos Sin Fronteras (MSF), SOS Mediterranée, Sea-Watch, Sea-Eye, SOS Humanity y Oxfam, toman como referencia un incidente ocurrido el 24 de agosto y en el que una patrullera de la Guardia Costera libia abrió fuego contra el barco de rescate 'Ocean Viking', que transportaba a 34 tripulantes y 87 migrantes recién rescatados.

Los guardacostas iban a bordo de una embarcación donada por Italia gracias a un programa que a su vez estaba financiado por la UE. "No fue un percance aislado, sino el punto álgido de una serie de actos violentos que se han venido produciendo durante años y que los Gobiernos europeos han permitido e ignorado", han advertido las ONG.

Así, aunque consideran que lo ocurrido el 24 de agosto "representa el cruce de una línea roja", esperan que suponga "una llamada de atención sobre la brutalidad imprudente de la Guardia Costera" y la "responsabilidad" indirecta de instituciones y gobiernos europeos "que han equipado, entrenado y armado sistemáticamente a estas fuerzas en nombre del control de la migración".

"Ha quedado dolorosamente claro que la estrategia de la UE de externalizar la gestión de las fronteras a Libia no solo no protege vidas, sino que favorece de forma activa a los actores armados que violan los derechos humanos y el derecho internacional humanitario y marítimo", han sentenciado en su nota.

Las organizaciones opinan que los líderes de la UE y de Italia deben rendir cuentas por la violencia ejercida por sus "socios" y que, "como mínimo", se suspenda con efecto inmediato cualquier tipo de apoyo a los guardacostas libios.