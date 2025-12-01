Ramaphosa dice que Sudáfrica seguirá participando como miembro del G20 pese a la no invitación de EEUU a la cumbre

Archivo - El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa - Europa Press/Contacto/Xabiso Mkhabela

El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, ha defendido este domingo que su país seguirá "participando como miembro del G20" pese a los "desafíos y malentendidos" con los que ha aludido al boicot de Estados Unidos, después que el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, declarara que no invitaría a Pretoria a la cumbre de 2026, presidida por Washington, por supuestos abusos contra los Derechos Humanos de la minoría blanca afrikáner.

"Debemos dejar claro que Sudáfrica es uno de los miembros fundadores del G20 y, por lo tanto, es miembro del G20 por derecho propio. Seguiremos participando como miembro activo y constructivo del G20 a pesar de los desafíos y malentendidos que han surgido entre Sudáfrica y Estados Unidos", ha declarado Ramaphosa en un discurso dirigido a la sociedad sudafricana tras la conclusión del evento de alto nivel celebrado en el país.

El mandatario sudafricano ha lamentado que Trump, al anunciar que no extendería al país su invitación al G20, "repitiera declaraciones falsas sobre el genocidio contra los afrikáners y la confiscación de tierras a la población blanca".

En este sentido, ha afirmado que Sudáfrica es "consciente de que la postura del Gobierno estadounidense se ha visto influenciada por una sostenida campaña de desinformación por parte de grupos e individuos dentro y fuera de nuestro país", a los que ha responsabilizado de "poner en peligro y socavar los intereses nacionales de Sudáfrica, destruir empleos sudafricanos y debilitar las relaciones" de Pretoria con uno de sus "socios más importantes".

Ramaphosa ha subrayado que "Sudáfrica es una democracia constitucional con una carta de derechos que garantiza la igualdad ante la ley" y con "un poder judicial independiente". Asimismo, ha llamado a que sean los sudafricanos los que resuelvan los problemas sudafricanos y ha descrito el inicio de un diálogo nacional con "todos los sudafricanos" para "forjar un nuevo futuro".

"Siguiendo la tradición de Nelson Mandela y otros grandes líderes que ayudaron a construir nuestra nación, hemos decidido que nadie debe ser excluido", ha destacado, invitando así "a quienes difunden desinformación sobre nuestro país a que aporten sus preocupaciones y soluciones al diálogo nacional". "Nunca debemos permitir que otros intenten redefinir nuestro país, causar divisiones entre nosotros o dictar quiénes somos como nación. Sabemos quiénes somos", ha argumentado el presidente sudafricano.

Trump ha criticado de manera recurrente al Gobierno sudafricano durante los últimos meses, llegando a calificar de "genocidio" la situación de los afrikáners debido a la política de redistribución de tierras. También ha cancelado las ayudas al país africano y ha fomentado una política preferencial para la acogida de refugiados sudafricanos.

Durante el régimen racista del 'apartheid' (1948-1991), los sudafricanos negros fueron despojados por la fuerza de sus tierras, que fueron entregadas a la minoría blanca que, tres décadas después, continúa poseyendo más del 90 por ciento de la propiedad de la tierra pese a representar el 20 por ciento de la población.