Recibe el alta el médico estadounidense que enfermó de ébola en RDC tras 15 días de convalecencia en Alemania

Archivo - Imagen de profesionales médicos durante el brote de ébola en RDC, en junio de 2026 - Europa Press/Contacto/Sally Hayden - Archivo

MADRID 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El médico estadounidense contagiado de ébola durante el brote que está asolando el norte y el noreste de Repúbica Democrática del Congo ha recibido el alta médica tras dos semanas de convalecencia en el hospital de la Charité de Berlín, en Alemania.

El doctor goza de buena salud desde que su última prueba del 30 de mayo arrojara un resultado negativo, lo que llevó a las autoridades sanitarias a levantar la necesaria orden de aislamiento al mediodía.

El médico ingresó en la Charité el 20 de mayo después de que una prueba de PCR estableciera que tenía el raro virus Bundibugyo, la cepa de Ébola que ha sido identificada en el brote actual en África central.

Su esposa y sus cuatro hijos llegaron poco después a Berlín. Fueron clasificados como "contactos de alto riesgo", pero no presentaban síntomas y fueron puestos en cuarentena.

El médico estadounidense ha agradecido la "atención de clase mundial" que ha recibido en el hospital, "incluyendo terapias experimentales que están siendo evaluadas para el tratamiento de esta especie de virus", ha manifestado a través de un comunicado emitido por el hospital en redes sociales.

El brote ha dejado ya un total de 82 fallecidos y 452 contagios confirmados tras un enorme incremento de víctimas mortales y casos durante las últimas horas según los equipos médicos han acelerado sus exámenes a la población.

El Ministerio de Salud congoleño ha constatado, solo del jueves al viernes, un total de 21 muertos y 71 casos más tras procesar las muestras recogidas en lo que se cree es el epicentro de la crisis, la localidad minera de Mongbwalu, en la provincia de Ituri.

La cepa Bundibugyo, para la que no hay vacuna de momento, se ha extendido ya a la vecina región de Kivu e incluso a Uganda, donde han muerto otras dos personas. La violencia en la región y los constantes desplazamientos que provoca a través de demasiados pasos como para vigilar todos supone que, incluso semanas después de la declaración del brote, los especialistas todavía no han conseguido hacerse una idea de su magnitud.

De hecho los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) avisaron este pasado viernes de que el brote podría alcanzar cifras nunca vistas desde la epidemia de ébola que asoló África Occidental desde 2014 a 2016 con más de 11.000 muertos a sus espaldas.