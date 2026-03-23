La región de Somalia Sudoccidental desafía al Gobierno con la formación de una comisión electoral

Archivo - Bandera de Somalia (Archive) - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la región de Somalia Sudoccidental, Abdiasis Laftagaren, ha anunciado este lunes la formación de una comisión electoral para elegir a los miembros de su Parlamento en una nueva señal de la creciente tensión existente dentro del frágil sistema federal del país africano y a pocos meses de que se celebren las elecciones en mayo.

Laftagaren ha emitido un decreto para designar una comisión de cara la preparación de elecciones a su Parlamento después de que el Ministerio del Interior del Gobierno federal somalí declarara expirado el mandato de las autoridades locales y de que precisase que es Modagiscio el encargado de gestionar el proceso electoral, según ha recogido Garowe Online.

Las tensiones entre la región autónoma y las autoridades centrales han ido al alza en los últimos días, con acusaciones cruzadas por la suspensión de vuelos entre la capital del país, Mogadiscio, y Baidoa después de que las autoridades locales acusaran al Ejecutivo federal de armar a "milicias" e intentar desestabilizar la región en un intento por derrocar a Laftagaren.

El estancamiento político se produce además después de que el presidente de Somalia, Hasan Sheij Mohamud, firmara una serie de enmiendas constitucionales que fomenta el modelo de sufragio directo defendido por el mandatario en medio de fuertes críticas de la oposición por abrir la puerta a una prórroga en su mandato.

Las enmiendas, según han defendido las regiones separatistas, son un impulso centralizador destinado, en último término, a arrebatar competencias a los estados del país, donde los clanes locales gozan todavía de extraordinario poder.

Las relaciones del Gobierno de Mogadiscio con otros estados también han sido tensas. Recientemente, las autoridades de las regiones somalíes de Puntlandia, Somalilandia y Jubalandia han rechazado la decisión del Ejecutivo central de rescindir los acuerdos de cooperación firmados con Emiratos Árabes Unidos en materia de seguridad y defensa.