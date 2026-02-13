Registrado un incendio en las instalaciones de una refinería en La Habana, en Cuba

Vista general de una carretera en la capital de Cuba, La Habana - Europa Press/Contacto/Irina Shatalova

MADRID 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un incendio se ha registrado este viernes en las instalaciones de la refinería Ñico López, en La Habana, en medio de la crisis energética que enfrenta Cuba desde que Estados Unidos impuso restricciones a los suministros venezolanos.

Las llamas, que han podido ser controladas por los equipos de bomberos, se han desatado dentro de uno de los almacenes de la refinería. Las autoridades ya han abierto una investigación para determinar las causas del incendio, según ha informado el Ministerio de Energía y Minas de Cuba en redes sociales.

El incidente se produce en medio de la crisis energética y de desabastecimiento después de que Venezuela dejara de ser el soporte de la isla a raíz de la nueva relación entre Washington y Caracas tras el arresto a principios de enero del presidente, Nicolás Maduro.

El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha afirmado recientemente que está "sumamente preocupado" por la situación humanitaria en Cuba ante la necesidad del país de importar petróleo y ha reiterado la demanda de larga data de la Asamblea General de que Estados Unidos detenga su embargo sobre la isla.