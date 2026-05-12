Reino Unido afirma que la "discreción" del desfile del Día de la Victoria refleja la "debilidad" de Putin

El presidente de Rusia, Vladimir Putin asiste al desfile militar conmemorativo del 81.º aniversario del Día de la Victoria. - Europa Press/Contacto/Russian Foreign Ministry's o

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Defensa de Reino Unido ha señalado este martes que la "discreción" en el desfile militar del Día de la Victoria y la ausencia de líderes internacionales en Moscú reflejan la "debilidad" y el "liderazgo envejecido" del presidente ruso, Vladimir Putin.

En un apunte de Inteligencia sobre la situación en la guerra en Ucrania, las autoridades de Defensa británicas analizan el desfile del Día de la Victoria celebrado el pasado sábado, 9 de mayo, en el que, a su juicio, la "sobriedad" con respecto a anteriores ediciones evidencia la amenaza ucraniana respecto a los festejos así como el aislamiento internacional de Putin ante un evento que hace décadas congregaba a decenas de líderes, incluyendo algunos occidentales.

"Fue un acto sobrio en comparación con desfiles anteriores. No participaron vehículos blindados ni sistemas de misiles debido a la 'situación operativa actual'", señala Londres, que indica que el desfile descafeinado se pudo deber a la amenaza que representan los drones ucranianos y a la falta de equipo militar disponible debido a las exigencias de la guerra en Ucrania.

"Es probable que el tono discreto del desfile proyecte una imagen de debilidad, con un liderazgo envejecido e incierto sobre cómo contrarrestar adecuadamente la amenaza de los drones ucranianos", resume la Inteligencia británica.

Sobre la representación internacional en el desfile que conmemora el triunfo soviético sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, indica que en esta edición acudieron cinco líderes políticos de estados ampliamente reconocidos, sin presencia de "una gran potencia". "Esto contrasta con más de 50 jefes de Estado en 2005, alrededor de 30 en 2015 y 27 en 2025", apunta el Ministerio de Defensa británico.

Igualmente recalca las "importantes interrupciones del internet móvil" en Moscú como parte de las medidas contra sistemas no tripulados, como drones. "Estos cortes tuvieron además un efecto perjudicial significativo sobre la actividad económica en Moscú", ha señalado.

Sobre el discurso del presidente ruso, Reino Unido considera que Putin se refirió a "las líneas habituales" al señalar la guerra en Ucrania como un conflicto contra la OTAN y "prometiendo una victoria eventual" ante una contienda que en realidad vive su quinto año.