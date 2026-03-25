Reino Unido apunta a un aumento de los "asaltos mecanizados" de Rusia en la provincia ucraniana de Donetsk

Archivo - Un militar ruso en Kursk (archivo) - REGIÓN DE KURSK, RUSIA - Archivo

MADRID, 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los servicios de Inteligencia de Reino Unido han indicado este miércoles que el Ejército de Rusia ha incrementado durante la última semana sus "asaltos mecanizados" en la línea de frente con Ucrania, en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

Así, han indicado que el 6º Regimiento de Tanquistas de Rusia lanzó el 17 de marzo un asalto en el eje de Pokrovsk, en Donetsk, mientras que dos días después las fuerzas rusas hicieron lo propio en Liman, también en esta provincial oriental de Ucrania.

"En este caso, fuentes abiertas indican que el 3º Cuerpo del Ejército de Ucrania usó minas activadas por control remoto y drones para interceptar con éxito y detener el convoy ruso. Tres días después hubo otro asalto mecanizado fallido en el eje de Liman", han especificado.

En este sentido, han subrayado que este repunte de los asaltos se debe probablemente a "una mejora" del clima en la zona, al tiempo que han señalado que fueron lanzados "por las condiciones de niebla, que reducen la visibilidad y la efectividad de las operaciones de reconocimiento y drones" por parte de Ucrania.

"Esto se combina con una mejora de las condiciones del terreno para la maniobrabilidad campo a través", han explicado, antes de argumentar que "es probable que estos recientes ataques mecanizados sean oportunistas y no sean consistentes con una ofensiva sostenida más amplia por parte de las fuerzas rusas".