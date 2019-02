Reino Unido dice que no hubo "incursión" por parte del patrullero 'Tornado'

Publicado 18/02/2019 13:17:57 CET

LONDRES, 18 Feb. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Reino Unido ha asegurado que en el incidente registrado el domingo en aguas junto a Gibraltar no hubo ninguna "incursión" por parte del patrullero 'Tornado'. Eso sí, ha reafirmado su soberanía sobre las "aguas territoriales gibraltareñas británicas".

Este lunes, Gibraltar ha denunciado que un buque de guerra español, el Buque de Acción Marítima 'Tornado', ordenó el domingo a dos barcos civiles que abandonaran la posición en la que estaban fondeados frente a la costa de Gibraltar, un incidente que concluyó con la salida del buque de la Marina española después de que los dos barcos se negaran a cumplir la orden y se desplegaran dos unidades de la Marina británica.

"No hubo incursión en esta ocasión. Estamos seguros de nuestra soberanía en la totalidad de Gibraltar, incluidas las aguas territoriales gibraltareñas británicas y cualquier incursión es una violación de la soberanía pero no una amenaza", ha asegurado el portavoz del Gobierno que lidera la primera ministra británica, Theresa May.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha defendido este lunes la actuación del patrullero español y ha asegurado que el buque estaba desarrollando en esas aguas las misiones que tuviera encomendadas y que le corresponden "de modo habitual".