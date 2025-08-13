Reino Unido eleva a 6.200 los drones utilizados por Rusia contra Ucrania en julio, un nuevo récord mensual

Un grupo de personas observa en Ucrania los daños por un ataque con drones - Europa Press/Contacto/Viacheslav Onyshchenko

MADRID 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de Rusia utilizaron en julio unos 6.200 drones de un solo uso para perpetrar ataques sobre Ucrania, una cifra inédita para un sólo mes desde el inicio de la invasión en febrero de 2022, según los servicios de Inteligencia de Reino Unido, que examinan periódicamente la evolución del conflicto.

En junio, el dato de drones utilizados rondó los 5.600, lo que evidencia el creciente uso de este tipo de artefactos, a los que las fuerzas rusas recurren también como elemento de apoyo a misiles con vistas a aumentar las posibilidades de que estos últimos alcancen su objetivo y "complicar" la defensa antiaérea ucraniana.

Además, los expertos británicos también perciben cifras "significativas" de drones señuelo, hasta el punto de que Londres lo considera ya "una práctica extendida" dentro de la estrategia militar rusa, según el informe difundido este miércoles por el Ministerio de Defensa de Reino Unido.

En cuanto a los bombardeos con proyectiles de largo alcance lanzados desde bombarderos, la Inteligencia británica registró en julio un total de siete, con más de 70 municiones disparadas. Considera que demuestra la capacidad de estas unidades pese a la ola de ataques perpetrada por Ucrania a principios de junio sobre bases rusas.