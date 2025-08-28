Reino Unido y Japón acuerdan el despliegue por primera vez de cazas nipones en suelo británico

Los ministros de Defensa de Reino Unido y Japón, John Healey y Gen Nakatani, respectivamente. - MINSITERIO DE DEFENSA DE REINO UNIDO

Londres y Tokio destacan su cooperación "sin precedentes" en materia de seguridad

MADRID, 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los ministros de Defensa de Reino Unido y Japón, John Healey y Gen Nakatani, respectivamente, han anunciado este jueves un acuerdo para el despliegue de cazas F-15 nipones en suelo británico, lo que supone el primer envío de este tipo de aeronaves a territorio europeo.

Durante una rueda de prensa conjunta tras una reunión en Japón, las partes han destacado que ambos países gozan ahora de una cooperación "sin precedentes" en materia de seguridad y han hecho hincapié en la importancia de tomar medidas para colaborar también en cuestiones "técnicas y de entrenamiento".

Nakatani ha alabado la postura de Reino Unido a la hora de garantizar la seguridad en la zona del Indo-Pacífico y ha expresado su "grave preocupación por las acciones de China en el mar de China Meridional, donde está tratando de expandir su presencia". Así, ha reiterado su crítica a la invasión rusa de Ucrania, la cual considera una "violación de la Carta de Naciones Unidas".

"Es extremadamente importante que reforcemos nuestros compromisos en las regiones Euroatlántica y en el Indo-Pacífico", ha apuntado, al tiempo que ha confirmado la presencia de un portaaeronaves británico en aguas de Japón --que abandonará el país el próximo 2 de septiembre--. "Vamos a seguir colaborando con Reino Unido", ha manifestado.

Por su parte, el ministro británico ha apuntado a una "era dorada" de la cooperación en materia de defensa entre las partes y ha detallado que el despliegue de los F-15 japoneses facilitará un "contacto cercano com las unidades del Ejército" británico.

Healey, que ha hecho hincapié en que la seguridad de la región del Indo-Pacífico "no se puede separar de la seguridad Euroatlántica", ha apostado por "acelerar los preparativos para la compra de cazas de cara a finales de año".

"Esta asociación con Japón es una de las más importantes y más exhaustivas para Reino Unido. (...) Estamos orgullosos de ser el primer país europeo en realizar maniobras con las fuerzas niponas en territorio japonés", ha manifestado.