Reino Unido prohíbe la entrada al país a un empresario iraní por financiar a la Guardia Revolucionaria

MADRID 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han impuesto este jueves sanciones contra el empresario y banquero iraní Aliakbar Ansari por su presunta implicación en una red de financiación de la Guardia Revolucionaria de Irán, lo que implica que no podrá pisar suelo británico a partir de este momento.

El secretario de Estado británico para Oriente Próximo, Hamish Falconer, ha indicado que precisamente la Guardia Revolucionaria representa "una de las organizaciones militares más poderosas de Irán" y "responde directamente al líder supremo", el ayatolá Alí Jamenei.

"Su uso de la represión y de las amenazas, que apuntan a actos hostiles también en suelo británico, son completamente inaceptables. Vamos a seguir tomando medidas para denunciar estas acciones y abordar este tipo de comportamientos", ha aseverado Falconer, según un comunicado del Ministerio de Exteriores.

En este sentido, ha calificado al banquero iraní de "corrupto" y ha afirmado que su inclusión en la lista de sanciones "es un claro mensaje" de que "no se tolerarán amenazas por parte de la Guardia Revolucionaria" y de que "no habrá dudas a la hora de adoptar medidas en su contra".

Las sanciones incluyen una prohibición al viaje en su contra y la congelación de todos sus bienes en el territorio, lo que impedirá que cualquier otro ciudadano británico o empresa pueda "lidiar con fondos o recursos económicos controlados o en poder de la persona designada".