Reino Unido rebasa un nuevo récord de migrantes llegados al país en lo que va de año con casi 2.000 esta semana

LONDRES, 13 Sep. (DPA/EP) -

Casi 2.000 migrantes han llegado esta semana a Reino Unido, una cifra que supone un nuevo récord de llegadas en lo que va de año, mientras para este lunes se esperan nuevos cruces en el canal de la Mancha.

Un total de 1.959 personas han cruzado el canal de la Mancha desde Francia en la última semana, el total más alto para cualquier período de siete días en 2021, según los datos recopilados por la agencia de noticias The Press Association.

Este lunes se esperan más cruces en un contexto de informes meteorológicos que indican un tiempo más fresco y ligeramente nublado. Varios niños pequeños formaban parte de un grupo que ha llegado a Kent en la última jornada, en el que también viajaba una mujer que ha tenido que ser atendida por los servicios de inmigración debido a su estado de salud.

En lo que va de año han cruzado al menos 14.400 personas en pateras hasta Reino Unido. El total de 2021 hasta la fecha supera en algo más de 6.000 el número de personas que hicieron la travesía en 2020.

La semana pasada, Reino Unido y Francia intercambiaron acusaciones sobre los esfuerzos para detener las travesías, con el ministro del Interior francés, Gerald Darmanin, contraatacando a su homóloga británica, Priti Patel, después de que saliera a la luz que esta había autorizado tácticas para hacer retroceder a las embarcaciones de migrantes hacia el continente para evitar que hicieran el viaje hasta territorio británico.

Darmain también advirtió a su homóloga que Francia no será objeto de Chantaje, después de que la responsable de Interior británica sugiriera que podría retener millones de libras prometidas para ayudar a intensificar las patrullas si no veía no un aumento del número de migrantes interceptados por las autoridades francesas.

Presuntamente el personal de inmigración británico habría recibido instrucción en tácticas que han sido criticadas por las organizaciones civiles, ya que consistirían en que los agentes, a bordo de motos acuáticas de alta potencia, dieran la vuelta a las embarcaciones para escoltarlas de vuelta a Francia.

Por el momento, el Gobierno británico ya ha autorizado a los guardias fronterizos a perpetrar devoluciones en caliente en circunstancias especiales, aunque no han confirmado en qué consisten exactamente las tácticas que se emplearán para conseguirlo.