Reino Unido sanciona a cuatro altos cargos de las RSF por "actos atroces de violencia" en El Fasher, Sudán

MADRID, 12 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Reino Unido ha sancionado este viernes a cuatro altos cargos de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) por su papel en "actos atroces de violencia" en El Fasher, capital de Darfur Norte, tras la toma de la ciudad por parte del grupo a finales de octubre, en el marco de la guerra desatada en abril de 2023 en Sudán.

Londres ha indicado en un comunicado que entre los sancionados figuran el 'número dos' de las RSF, Abdulrahim Hamdan Dagalo, hermano del jefe de las RSF, Mohamed Hamdan Dagalo, y otros tres comandantes sospechosos de participar en estas atrocidades, incluidos asesinatos en masa, violencia sexual sistemática y ataques deliberados contra civiles.

Así, ha sostenido que las acciones del grupo en El Fasher "no son aleatorias", sino "parte de una estrategia deliberada para aterrorizar a las poblaciones y hacerse con el control a través del miedo y la violencia", antes de hacer hincapié en que "el impacto de sus acciones es visible desde el espacio".

"Las imágenes satelitales de El Fasher muestran arena manchada de sangre, cuerpos amontonados y evidencias de fosas comunes donde las víctimas fueron quemadas y enterradas", ha manifestado, al tiempo que ha incidido en que "es necesario que se rindan cuentas por estas acciones y se tomen medidas urgentes para evitar que esto vuelva a suceder".

Reino Unido ha anunciado además durante la jornada un nuevo paquete de 21 millones de libras (cerca de 23,9 millones de euros) para "apoyo urgente" a comunidades sudanesas, que se traducirán en la entrega de ayuda, agua potable, atención sanitaria y protección a mujeres y niños en las zonas más afectadas por la violencia, con un objetivo de entregar apoyo a unas 150.000 personas.

La ministra de Exteriores británica, Yvette Cooper, ha subrayado que "las atrocidades que se están cometiendo en Sudán son tan horrendas que dejan huella en la conciencia mundial". "Las abrumadoras pruebas de crímenes atroces, incluidas ejecuciones masivas, hambruna y el uso sistemático y calculado de la violación como arma de guerra, no pueden quedar impunes", ha argüido.

"Las sanciones de hoy contra los comandantes de las RSF afectan directamente a quienes tienen las manos manchadas de sangre, mientras que nuestro paquete de ayuda reforzado brindará apoyo vital a quienes sufren", ha explicado Cooper, quien ha hecho hincapié en que "Reino Unido no mirará a otro lado y apoyará siempre al pueblo de Sudán.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.