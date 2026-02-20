Reino Unido toma nota de avances militares ucranianos en 100 kilómetros cuadrados de la provincia de Zaporiyia

Archivo - Varios trabajadores buscan a supervivientes de un ataque ruso contra un edificio residencial de Dnipro. - -/Ukrinform/dpa - Archivo

MADRID, 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Inteligencia militar de Reino Unido ha constatado que las fuerzas ucranianas llevan semanas protagonizando avances en la provincia de Zaporiyia, en el este del país, desde el comienzo del contraataque anunciado el pasado 6 de febrero por el comandante del Ejército ucraniano, el general Oleksander Syrskyi.

"Desde el inicio de este contraataque, Ucrania ha ocupado más de 100 kms2 de territorio, principalmente al norte de Huliaipole", ha hecho saber el Ministerio de Defensa británico en un comunicado publicado en redes sociales. "Además, las fuerzas ucranianas también lograron avances limitados al norte de este sector, sobre todo en las cercanías de Verbove, a 14 km al sureste de Pokrovske", ha añadido.

Londres estima probable "que estos esfuerzos hayan interrumpido el impulso ruso y retrasado las operaciones ofensivas rusas hacia la ciudad de Oríjiv, importante centro logístico fortificado que refuerza la defensa del centro de Zaporiyia, desde el este de la zona".

La Inteligencia militar británica ha añadido que las fuerzas ucranianas siguen manteniendo el control de la ciudad de Kupiansk, un antiguo centro logístico ferroviario en la provincia de Járkov, "asegurando las fronteras para mitigar los continuos intentos de infiltración rusa".

No obstante, Reino Unido ha indicado que un "número limitado de infiltrados rusos permanece en la ciudad, ocupando edificios de gran altura".