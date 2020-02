Renzi advierte de que habrá gobierno aunque la propuesta de Conte no prospere

Publicado 18/02/2020 1:31:48 CET

ROMA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ex primer ministro y líder del partido Italia Viva, Matteo Renzi, ha advertido este lunes en su página web de que en caso de que el Gobierno de Giuseppe Conte no prospere, no se celebrarán elecciones nuevamente, sino que habrá un nuevo gobierno.

"Nosotros no queremos elecciones. Eran otros los que habían hecho un acuerdo con Salvini", ha ironizado Renzi en relación al Movimiento 5 Estrellas. En ese sentido, ha añadido que además no pueden celebrarse nuevos comicios durante los próximos meses debido al referéndum constitucional de marzo.

"Creo que no tienen los números y han comenzado a darse cuenta en las últimas horas", ha señalado el líder de Italia Viva, cuya formación política estará "feliz en la oposición", ha dicho, si Conte logra los senadores que necesita para formar la coalición de gobierno.

Renzi ha criticado que desde el partido de Conte se haya estado "invitando" a los senadores de Italia Viva a abandonar las filas del partido, algo improbable, ha explicado, porque necesitan hasta diez de ellos y ha dicho que "ni siquiera puede ver a uno" abandonando la formación política que lidera.

En ese sentido, Renzi se ha mostrado en desacuerdo en varias ocasiones con los socios de Conte en la coalición sobre la reforma del sistema de Justicia y la abolición parcial del estatuto de limitaciones, asegurando que se trata de un ataque inaceptable contra las libertades civiles.

El Gobierno actual, el segundo de Conte, está respaldado por una coalición compuesta por el Movimiento 5 Estrellas, el Partido Demócrata (PD) y la pequeña formación de izquierda Libres e Iguales.

El escenario de elecciones anticipadas probablemente causaría cierta alarma en el seno de la Unión Europea, ya que las encuestas de opinión sugieren que la extrema derecha de Matteo Salvini se haría con la victoria.