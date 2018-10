Renzi reivindica su política migratoria: "No habría podido mirar a los ojos a mis hijos"

Publicado 13/02/2018 16:24:51 CET

Renzi defiende su política migratoria frente a los que fomentan el miedo

ROMA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato a primer ministro de Italia por el Partido Democrático (PD), Matteo Renzi, ha apoyado la política del Gobierno en materia de inmigración frente a los que fomentan la retórica del miedo.

"Cuando un político a la caza de votos encuentra un hombre con miedo pierden los dos porque el político alimenta ese miedo, no da una respuesta y el hombre vive bajo una lógica que lo impulsa a encerrarse con llave en casa", ha explicado en una conferencia ante la prensa extranjera en la que ha defendido los logros de su mandato.

Renzi, que ha definido la inmigración como una "cuestión de época que no se revuelve ni con un tuit, ni en campaña electoral", ha señalado que su estrategia parte de la defensa de los Derechos Humanos y pone en primer plano la necesidad de salvar a los inmigrantes que cruzan el Mediterráneo para llegar a Europa.

De este modo, ha manifestado que, aunque tenga la certeza de que cambiar esta premisa le sumaría votos, no cambiará su idea. "A pesar de que haber salvado miles de vidas me ha costado uno o dos puntos en las encuestas, lo haría de nuevo mañana (...) Hubiera visto más puntos en las encuestas, pero no habría podido mirar a los ojos a mis hijos", ha especificado.

De otro lado, ha reconocido que el tema de la inmigración está centrado el debate entre los partidos durante la campaña electoral, pero ha subrayado que esto se extiende a otros países de la Unión Europea como Alemania, donde la política migratoria ha pasado factura a la canciller Angela Merkel.

"Nosotros somos distintos. No seguimos la onda del miedo, lo combatimos sabiendo que no es fácil. La equiparación entre los conceptos de seguridad y de inmigración es natural del debate político, pero creemos que sea algo equivocado", ha referido.

Preguntado sobre el futuro del centroizquierda en Europa ha considerado que es una realidad que "debe reconstruirse" al tiempo que ha ensalzado al presidente de Francia, Emmanuel Macron, que ha definido "como una bendición para Europa". Para Renzi el liderazgo de Macron es "un hecho histórico" en Francia que se traduce en "una semilla de esperanza que renueva el eje franco alemán".

"Los socialistas franceses tienen un 6 por ciento, los alemanes, el 20 por ciento, en Países Bajos, un 6 por ciento, en España también tienen dificultades. Por tanto, es necesario alguien que reconstruya la izquierda en Europa", ha subrayado.

Finalmente, el candidato del Partido Democrático se ha posicionado como el único candidato que no hace "propuestas atrevidas" sino que basa su programa político en "un elenco puntual y casi aburrido de los resultados alcanzados". "La propuesta 'shock' es la concretización de las propuestas", ha concluido.