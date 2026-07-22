Las reservas de Grecia mantienen a los 27 sin acuerdo sobre el 21º paquete de sanciones contra Rusia

Archivo - Sede del Consejo Europeo, a 23 de octubre de 2025, en Bruselas (Bélgica) - Ana López García - Europa Press - Archivo

BRUSELAS 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Veintisiete siguen sin lograr un acuerdo sobre el 21º paquete de sanciones contra Rusia después de que las reservas expresadas por Grecia sobre parte de las nuevas medidas hayan impedido cerrar un consenso, por lo que volverán a intentar desbloquear la negociación este jueves.

Los embajadores de la Unión Europea, reunidos este miércoles en Bruselas, han mantenido "contactos técnicos y consultas" durante toda la jornada, pero las diferencias entre las capitales impiden por el momento cerrar un acuerdo que requiere el respaldo unánime de los países del bloque, según han confirmado fuentes europeas.

Una de las cuestiones que ha marcado las discusiones en los últimos días ha sido la propuesta para restringir el transporte de gas natural licuado (GNL) ruso hacia países terceros, una medida sobre la que Atenas se muestra en contra al considerar que tendría un efecto limitado para frenar las exportaciones de Moscú.

Según explican fuentes diplomáticas a Europa Press, Grecia se opone a extender el veto a los servicios marítimos con destino a mercados extracomunitarios ya que, a su juicio, ese negocio seguiría en manos de operadores de fuera de la UE, por lo que el impacto recaería principalmente sobre la industria naviera europea.

En este sentido, las mismas fuentes apuntan que el transporte de GNL desde el Ártico ruso requiere una flota altamente especializada y un conocimiento técnico del que disponen muy pocas compañías a nivel mundial, por lo que las restricciones podrían acabar favoreciendo la transferencia de estos activos y de esa capacidad tecnológica a empresas de países terceros.

El nuevo paquete de sanciones pretende reforzar la presión económica sobre Moscú con nuevas medidas dirigidas contra la denominada "flota fantasma", empleada para eludir las restricciones occidentales al comercio de petróleo ruso, además de ampliar la lista de personas, entidades y empresas vinculadas al complejo militar industrial ruso y reforzar los mecanismos para impedir la evasión de las sanciones.