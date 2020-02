El rey de los belgas destituye al conservador encargado de formar gobierno

Publicado 15/02/2020 1:50:11 CET

MADRID, 15 Feb. (DPA/EP) -

El rey Felipe de los belgas ha destituido al tercer alto cargo conservador, el demócratacristiano flamenco Koen Geens, encargado de formar gobierno en el país, por lo que continuará con las consultas el próximo lunes.

El rey Felipe había encargado a Geens que tomara las medidas necesarias para formar gobierno hace dos semanas, el mismo día en el que había destituido a dos negociadores que habían intentado conseguir mayoría para gobernar en el Parlamento, que cuenta con 12 partidos diferentes, según ha informado la agencia de noticias belga.

El Gobierno de Bélgica en funciones, liderado por el primer ministro Sophie Wilmes, está formado por tres partidos distintos que solo tienen 38 de los 150 escaños en el Parlamento.

La división en la Cámara de Representantes de Bélgica es resultado de las diferentes opciones lingüísticas y regionales de las que se compone el país, ya que 89 diputados hablan holandés y 61 francés. La Cámara está también fragmentada debido a que las regiones lingüísticas específicas votan de forma separada y los partidos no hacen campaña a nivel nacional.

El Gobierno actual no tiene mayoría desde la segunda mitad de 2018 y no ha podido aprobar hasta el momento los presupuestos. Wilmes ha intentado también en los últimos días encontrar apoyos en el resto de grupos parlamentarios, aunque hasta ahora no lo ha conseguido.