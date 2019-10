Riek Machar afirma que no estará en el gobierno de unidad sursudanés

Publicado 20/10/2019 20:35:14 CET

YUBA, 20 Oct. (Reuters/EP) -

El líder opositor sursudanés, Riek Machar, ha afirmado este domingo que no formará parte del gobierno de unidad que se debería presentar antes del próximo 12 de noviembre.

"El SPLM-IO no estará porque no queremos sumir al país en una crisis. No se dan los requisitos para que se instaure un gobierno así", ha explicado Machar durante una reunión con una delegación del Consejo de Seguridad de la ONU.

Machar ha explicado que no se ha alcanzado un acuerdo para la integración del Ejército, condición clave del acuerdo de paz firmado en septiembre de 2018, por lo que no será posible formar un gobierno de unidad.

Sin embargo, la delegación del Consejo de Seguridad ha señalado que los problemas planteados por Machar pueden resolverse antes del 12 de noviembre. "Lo que pide el doctor Riek Machar no es imposible que se consiga en las próximas tres semanas, pero los líderes políticos deben decir que van a conseguirlo", ha apuntado el embajador de Sudáfrica ante la ONU, Jerry Matthews Matjila, en declaraciones a la prensa.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Kelly Craft, ha defendido también la fecha del 12 de noviembre. "Esperamos que tanto el Gobierno como la oposición se unan y puedan anteponer al pueblo", ha argumentado.

Machar y el presidente sursudanés, Salva Kiir, firmaron el acuerdo como un nuevo intento de acabar con el conflicto civil que ha costado la vida a cientos de miles de personas, ha desplazado a un tercio de la población y arruinado la economía del país.

En mayo ambas partes acordaron formar un gobierno de unidad en seis meses y en septiembre anunciaron la fecha del 12 de noviembre. Sin embargo, ahora el Gobierno argumenta que no cuenta con los fondos necesarios para el proceso de desarme e integración de las fuerzas rebeldes en el Ejército.

Machar ha explicado que se ha reunido este domingo con Kiir para abordar esta cuestión, pero no han podido llegar a un acuerdo al respecto. "El acuerdo de seguridad debe estar vigente", ha subrayado Machar.

El ministro de Asuntos del Gobierno, Martin Elia, ha explicado que el jefe del Estado Mayor del Ejército, Gabriel Jok Riak, le ha garantizado que para el 12 de noviembre habrá 3.000 miembros de la Fuerza de Protección y que incluirá a 900 combatientes leales a Machar. También restaría cerrar un acuerdo sobre la estructura territorial del país, otra cuestión clave del acuerdo.

"Machar no debería quejarse de los retrasos en la aplicación de ciertos mecanismos porque tiene representantes en todas las comisiones", ha explicado Elia.

Las fuerzas de Kiir y las de Machar se enfrentaron desde diciembre de 2013 hasta la firma en septiembre de 2018 de un último acuerdo de paz, con el que se comprometieron a compartir el poder y a poner fin a la guerra civil.

Este acuerdo contempla la restitución de Machar en el puesto de vicepresidente, así como la creación de un Gobierno de unidad en el que tendrá la mayoría el actual Ejecutivo. Asimismo, Kiir permanecerá en el puesto de presidente.