Las RSF toman el control de la ciudad de Babanusa pese a la tregua humanitaria anunciada unilateralmente en Sudán

Archivo - Imagen de archivo de enfrentamientos en Sudán - Europa Press/Contacto/Mohamed Hamid - Archivo

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) han anunciado este lunes que han tomado el control de la ciudad sudanesa de Babanusa, en el estado de Kordofán Occidental, a pesar de que la semana pasada el líder de las paramilitares, Mohamed Hamdan Dagalo, alias 'Hemedti', anunció unilateralmente una tregua humanitaria de tres meses en el conflicto abierto hace dos años y medio con el Ejército de Sudán.

A través de un comunicado publicado en su canal de Telegram, las RSF han mencionado una "victoria contundente" después de acusar al Ejército de haber realizado un "ataque sorpresa" contra algunas de sus posiciones en dicha ciudad, en lo que ha denunciado como la "octava" violación de la tregua en los últimos días.

"A pesar de esta escalada y de los numerosos ataques contra Babanusa, (...) las tropas han repelido y frustrado con éxito el ataque, antes de lanzar una operación precisa contra la 22ª División (de Infantería, desplegada en la mencionada localidad), neutralizando las amenazas militares. La operación ha provocado graves perdidas humanas y materiales entre las fuerzas invasoras", han asegurado.

En este contexto, han manifestado de que "la liberación de Babanusa representa un momento crucial en la lucha contra grupos extremistas que se han infiltrado en el Ejército sudanés" y "demuestra la capacidad de las fuerzas de la libertad y el cambio para proteger a la población civil e impedir que el país se sumerja en un mayor caos y división".

A pesar de esta conquista, han "reafirmado su pleno compromiso con la tregua humanitaria y su dedicación a la protección de la población civil y a garantizar el flujo de ayuda". "La legítima defensa es un derecho garantizado por el Derecho Internacional, especialmente a la luz de los repetidos ataques a la tregua", ha argumentado.

Asimismo, han reiterado su "disposición a emprender cualquier camino serio hacia una paz justa y duradera que satisfaga las aspiraciones del pueblo sudanés de un estado seguro y estable, ponga fin a la influencia de los Hermanos Musulmanes, que controla puestos clave dentro del Ejército, y restablezca a la población su derecho a construir su futuro sobre bases civiles".

INICIATIVAS "INACEPTABLES" SIN EL DESARME DE LAS RSF

Minutos antes, el jefe del Ejército de Sudán y presidente del Consejo Soberano de Transición, Abdelfatá al Burhan, ha tildado de "completamente inaceptables" las iniciativas de paz que no incluyan el desarme de las paramilitares Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), días después de haberse mostrado dispuesto a colaborar de forma "constructiva" con el presidente estadounidense, Donald Trump, para un alto el fuego.

"Cualquier solución o iniciativa que no incluya el desmantelamiento y el desarme de la milicia rebeldes terrorista es completamente inaceptable para nosotros. Esta es una firme convicción. Nuestra solución es una sola: la eliminación de la milicia", ha declarado durante un acto en memoria por los militares fallecidos en el marco de la guerra.

Al Burhan ha sostenido que "las opciones y soluciones se han visto limitadas debido a la magnitud del derramamiento de sangre, los fallecidos y el sufrimiento en vastas zonas de Sudán, especialmente en Darfur y El Fasher", y se ha comprometido a llevar ante la justicia a los responsables de las atrocidades, según recoge el Ejército sudanés a través de su perfil en la red social Facebook.

CONDENA ENÉRGICA DEL ATAQUE EN KORDOFÁN SUR

Por otro lado, las RSF han condenado "enérgicamente" el ataque perpetrado en Kumo (Kordofán Sur) durante el fin de semana y achacado al Ejército, que dejó 45 muertos, la mayoría de ellos estudiantes, y ocho heridos, entre ellos mujeres y niños.

"Este atroz ataque refleja un patrón recurrente de ataques contra civiles desarmados, en particular estudiantes y niños, en flagrante violación de las normas más básicas del Derecho Internacional Humanitario. Constituye un crimen de guerra en toda regla que exige rendición de cuentas", han expresado.

La guerra civil de Sudán estalló a causa de las fuertes discrepancias en torno al proceso de integración del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el seno del Ejército, situación que provocó el descarrilamiento de la transición abierta tras el derrocamiento en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir, ya dañado tras la asonada que derribó en 2021 al entonces primer ministro, Abdalá Hamdok.

El conflicto, marcado por la intervención de varios países en apoyo a las partes en guerra, ha sumido al país en una de las mayores crisis humanitarias a nivel mundial, con millones de desplazados y refugiados y ante la alarma internacional por la propagación de enfermedades y los daños sufridos por infraestructuras críticas, que impiden atender a cientos de miles de damnificados.