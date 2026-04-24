Rumanía extradita a Moldavia a un antiguo alto cargo de Inteligencia condenado por revelar secretos de Estado

Archivo - Imagen de archivo de la bandera de Rumanía. - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rumanía ha anunciado este viernes que se ha procedido a extraditar a Moldavia al antiguo subdirector de la agencia de Inteligencia moldava Alexandru Balan, condenado por revelar secretos de Estado a terceros países durante los últimos años.

El Ministerio del Interior rumano ha indicado en un comunicado que Balan ha sido finalmente extraditado y "entregado a las autoridades de Chisináu" para que cumpla su condena a un año y medio de prisión --la cual fue impuesta en su ausencia por un tribunal de Moldavia--.

Balan, que ocupó el cargo de director adjunto del Servicio de Información y Seguridad de Moldavia entre 2016 y 2019, fue detenido en septiembre de 2025 en el aeropuerto de la ciudad rumana de Timisoara, situada en el oeste del país, hasta la que se había desplazado para participar en una conferencia en calidad de experto en seguridad.

Sin embargo, las fuerzas de seguridad moldavas indicaron que Balan se había estado reuniendo desde 2024 con agentes de la inteligencia bielorrusa en países como Hungría, a los que entregaba información clasificada a cambio de altas sumas de dinero.