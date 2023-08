Rusia acusa a Polonia de estar "aumentando la tensión" respecto a la situación en la frontera con Bielorrusia

MADRID, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han advertido de que Polonia "es propensa a provocar" y ha acusado a Varsovia de estar "aumentando la tensión" respecto a la situación en la frontera con Bielorrusia, donde las tensiones han escalado tras la llegada de los mercenarios del Grupo Wagner a dicho país.

"Hay muchas rarezas, en general, los polacos son propensos a provocar la situación, aumentando la tensión. Esta línea no es nueva y solo ha progresado en los últimos años", ha aseverado este viernes el portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov, según recoge la agencia de noticias Interfax.

Estas declaraciones de Peskov se dan en la misma semana en que Polonia ha anunciado que, al igual que Lituania, reforzará su seguridad fronteriza con Bielorrusia debido a la presencia en este país de los paramilitares del Grupo Wagner tras su intento de rebelión en Rusia.

Desde Polonia y Lituania han asegurado que los mercenarios del Grupo Wagner se han aproximado a las fronteras con ambos países. "Cerca de la frontera o no, este es el territorio de Bielorrusia, y Bielorrusia es un Estado soberano", ha manifestado el portavoz del Kremlin.

Además Varsovia denunció el martes que helicópteros bielorrusos habían violado el espacio aéreo polaco, e informaron de la situación a la Alianza Atlántica, que rápidamente reiteró su compromiso con Polonia y con la seguridad en todo el territorio del bloque. Minsk, sin embargo, descartó haber sobrevolado espacio aéreo polaco.

"En cuanto a los helicópteros bielorrusos, si no tengo mal entendido, los propios polacos confirmaron que este hecho de violación no se registró en sus radares", ha añadido Peskov, deslizando así que el hecho denunciado por Varsovia en realidad no sucedió.