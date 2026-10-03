Rusia advierte a los diplomáticos extranjeros destinados en Kiev que corren un "riesgo mortal"

Archivo - Bombardeo ruso sobre Kiev (archivo) - Alex Chan Tsz Yuk / Zuma Press / Europa Press

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio ha reiterado este sábado su llamamiento a los diplomáticos extranjeros destinados en Kiev a abandonar la capital ucraniana por el "riesgo mortal" que suponen los ataques rusos contra la ciudad.

"El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso vuelve a emplazar a los ciudadanos extranjeros, incluido el personal de las misiones diplomáticas a no permanecer ni viajar a Ucrania. La responsabilidad de cualquier consecuencia adversa será únicamente de quienes elijan no atender esta advertencia", ha planteado el Ministerio en un comunicado.

El mensaje insta asimismo a evitar las inmediaciones de las "instalaciones militares" ucranianas e insinúa que podrían ser atacadas "en respuesta a los atentados terroristas de las Fuerzas Armadas de Ucrania" a las que acusa de atacar a la población civil y las infraestructuras rusas. "Algunos individuos están poniéndose en riesgo mortal a sí mismos a sabiendas", ha planteado.

"Las Fuerzas Armadas de la Federación rusa siguen realizando ataques sistemáticos y continuos contra objetivos militares en Kiev y otras ciudades ucranianas", ha advertido Moscú.

Moscú recuerda que ya emitió una alerta al respecto el 25 de mayo, así como notas diplomáticas dirigidas a estos países y que varios países como Estados Unidos, Reino Unido, Noruega, Suiza y la UE han recomendado a sus ciudadanos no viajar a Ucrania.