Rusia afea "falta de profesionalidad" de la diplomacia de EEUU y espera recibir por vía oficial el plan de paz

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, ha recriminado este martes la "falta de profesionalidad" de la diplomacia de Estados Unidos, después de que se filtrara el plan de paz de la Administración Trump, aunque esperan recibir ahora por los cauces oficiales el último borrador acordado con Ucrania y Europa.

Lavrov ha contado que recibieron el borrador inicial elaborado en su momento por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, por canales "no oficiales" y que esperaban que "los diplomáticos serios" discutieran este tipo de asuntos "como se espera de ellos, de forma confidencial, hasta llegar a un acuerdo final".

"Nuestra diplomacia está acostumbrada a trabajar con profesionalidad y la diplomacia profesional consiste, como ya mencione, en no filtrar ni revelar información hasta que se alcance un acuerdo final", ha incidido en una rueda de prensa con su par bielorruso, Maxim Rizhenkov, en Moscú, según ha informado la agencia rusa de noticias Interfax.

No obstante, ha señalado que esperan ahora recibir el nuevo texto que han acordado este fin de semana Estados Unidos con Ucrania y representantes europeos, si bien también confían en que se trate de un borrador "provisional", a la espera de ser analizado por la parte rusa.

En ese sentido, ha advertido de que si el nuevo plan elimina "el espíritu y la letra del acuerdo de Anchorage" --en alusión a la cumbre entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y de Rusia, Vladimir Putin, en Alasaka el pasado mes de agosto--, la situación será "fundamentalmente diferente".

En la víspera, algunas autoridades rusas ya consideraron "poco productiva" la alternativa europea al plan de Trump para Ucrania. En las últimas horas, desde Kiev se han mostrado confiados en los "avances" del encuentro de este fin de semana en Ginebra que sirvió para elaborar un nuevo borrador, que confían en cerrar este mes.

La propuesta europea eliminaba la soberanía rusa 'de facto' y proponía que las partes se sentaran a negociar en base a la línea de contacto actual, pero sin renunciar a la integridad territorial de Ucrania, asimismo incluía una reducción menor del tamaño de las Fuerzas Armadas --800.000 efectivos en lugar de 600.000--, mientras que dejaba en manos de los miembros de la OTAN la adhesión de Kiev.