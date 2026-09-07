Rusia afirma que los últimos contactos con los enviados de EEUU son "un pequeño paso hacia la paz"

Archivo - Imagen de archivo del portavoz del Kremlin, Dimitri Peskov. - Alexander Kazakov/TASS via ZUMA / DPA - Archivo

MADRID, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Kremlin ha afirmado este lunes que los contactos mantenidos durante los últimos días por los enviados de Estados Unidos, Steve Witkoff y Jared Kushner, con las autoridades rusas y ucranianas suponen "un pequeño paso hacia la paz", antes de afirmar que no descarta un reinicio de los contactos trilaterales con Washington y Kiev.

"Ciertamente, cualquier intento más o menos efectivo es un pequeño paso hacia la paz", ha dicho el portavoz de la Presidencia rusa, Dimitri Peskov, quien ha recalcado que Moscú "tiene en alta estima los esfuerzos de pacificación de los mediadores estadounidenses", después de que se desplazaran el sábado a Rusia y de que el domingo realizaran una visita a Ucrania.

En esta línea, ha hecho hincapié en que el presidente ruso, Vladimir Putin, "ha dicho personalmente que valora en gran medida los esfuerzos de (su homólogo estadounidense, Donald) Trump y que le está agradecido por su compromiso con la orientación hacia la paz", según ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.

Peskov ha manifestado además que Rusia "no descarta la posibilidad de reiniciar el formato trilateral", si bien ha matizado que "es demasiado pronto para hablar de la ubicación y el momento", tras declinar desvelar el contenido de los contactos mantenidos en Moscú con los enviados estadounidenses.

Por otra parte, ha dicho que Moscú tampoco descarta que tenga lugar una conversación telefónica entre Putin y Trump a raíz de esta visita, a la espera de "los resultados" de los contactos en Kiev. "No descartamos la posibilidad de una conversación telefónica entre los presidentes tras la visita de los negociadores estadounidenses", ha zanjado.

Witkoff y Kushner llegaron el sábado a Moscú en un vuelo militar estadounidense para presentar una propuesta para poner fin a la guerra, tal y como adelantó Trump. Tras ello, mantuvieron reuniones el domingo en Kiev --en su primera visita al país-- como parte de este nuevo impulso diplomático para acabar con el conflicto, desatado en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por Putin.

Kushner afirmó tras las reuniones en Kiev que la visita del sábado a Moscú permitió lograr "avances significativos" y apuntó a la celebración de una reunión trilateral próximamente. "Hay muchas otras ideas convincentes que hemos tratado en Moscú que han sido presentadas aquí en Kiev. Creemos que la cooperación es crucial", apuntó.