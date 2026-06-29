Rusia anuncia el derribo de más de 200 lanzados por Ucrania, que confirma más de 80 interceptaciones

Archivo - Una señal de "Zona prohibida para drones" cerca del Kremlin en Moscú, Rusia (archivo) - Bai Xueqi / Xinhua News / Contactophoto - Archivo

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Rusia han anunciado este lunes el derribo de más de 200 drones lanzados por el Ejército de Ucrania durante la última noche, en la que los sistemas de defensa antiaérea ucranianos han interceptado más de 80 aparatos, en medio de la guerra desatada en febrero de 2022 por la orden de invasión firmada por el presidente ruso, Vladimir Putin.

El Ministerio de Defensa ruso ha indicado en un breve comunicado publicado en redes sociales que durante las últimas horas ha destruido 209 drones ucranianos sobre varios puntos del país, incluida la región de Moscú, así como sobre aguas del mar de Azov, el mar Negro y la península de Crimea, anexionada en 2014.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha acusado a las tropas rusas de lanzar 108 drones contra el país y ha indicado que 82 han sido derribados, si bien ha confirmado impactos en once puntos del territorio ucraniano. "El ataque continúa, dado que hay numerosos drones en el espacio aéreo", ha subrayado, recomendando a la población que "siga las normas de seguridad".