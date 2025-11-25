Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de su invasión de Ucrania

Archivo - Un militar ruso en Ucrania (archivo) - MINISTERIO DE DEFENSA DE RUSIA - Archivo

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este martes la toma de otra localidad en la provincia oriental de Donetsk en el marco de sus avances territoriales al hilo de la invasión de Ucrania, desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

"Como resultado de acciones decisivas, unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado la localidad de Ivanopol, en la República Popular de Donetsk", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en su cuenta en Telegram, sin que las autoridades ucranianas se hayan pronunciado por ahora al respecto.

Rusia ha logrado avances durante los últimos meses en Ucrania, con el epicentro de los progresos en Donetsk. Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea.