Guerra Ucrania-Rusia | Directo: última hora de la tensión internacional y de la situación en el frente

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, durante su visita al Congreso de los Diputados, a 18 de noviembre de 2025, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha visitado este martes el Congreso para reunirse con los presidentes de la Cámara Baja y del Senado, la socialista Francina Armengol y el 'popular' Pedro Rollán, y para conocer algunas de las instancias más representativas del palacio de la Carrera de San Jerónimo, entre ellas el hemiciclo.

Zelenski, ataviado con un traje de chaqueta y pantalón, ha llegado a las 09.30 horas al Palacio del Congreso y ha entrado con toda su comitiva por el patio, donde ya le estaban esperando Armengol y Rollán.

Nada más salir del coche oficial, ha saludado a la prensa y al personal de la Cámara que se encontraba allí y ha posado junto a los presidentes del Congreso y del Senado en una foto de familia a la entrada del Palacio entre una nube de periodistas.

