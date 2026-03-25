Rusia anuncia la toma de otra localidad en Donetsk en el marco de su invasión de Ucrania

Un militar del Ejército de Rusia en la provincia ucraniana de Jersón, parcialmente ocupada en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 (archivo) - Europa Press/Contacto/Alexei Konovalov

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Rusia ha anunciado este miércoles la toma de otra localidad en la provincia ucraniana de Donetsk, situada en el este del país y epicentro de los avances de las tropas rusas en el marco de la invasión lanzada en febrero de 2022.

"Unidades del grupo de fuerzas Sur han liberado la localidad de Nikiforovka, en la República Popular de Donetsk, como resultado de acciones proactivas y decisivas", ha dicho el Ministerio de Defensa ruso en un breve mensaje en redes sociales en el que no da datos sobre bajas en los combates.

Moscú anexionó en septiembre de 2022 las parcialmente ocupadas provincias de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia, mientras que ha logrado penetrar también en Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, además de anexionarse en 2014 la península de Crimea, un paso no reconocido internacionalmente.